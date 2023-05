Milan, il club rossonero ricorda sui social il ‘Paròn’ Rocco | News

Uno degli allenatori più importanti passato sulla panchina del Milan e il cui nome è legato in maniera profonda al club rossonero è senza ombra di dubbio Nereo Rocco. Da tecnico rossonero ha vinto due volte lo Scudetto, in tre occasioni la Coppa Italia e, a livello internazionale, vanta 2 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale oltre a due successi in Coppa delle Coppe.