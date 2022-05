Milan sui social – Leao mette like alle dichiarazioni di Carnevali su di lui

Dopo le dichiarazioni al veleno rilasciate da Carnevali su Leao, il portoghese ha messo un like sui social alle parole dell'a.d. del Sassuolo

"Al Milan toglierei Leao, anche se in questo momento non so se giocherebbe nel nostro attacco". Parola di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nonché prossimo avversario del Milan in campionato. Una dichiarazione al veleno nei confronti dell'attaccante portoghese, autore di undici gol in questo campionato e di tante strepitose prestazioni.