Milan sui social – Krunic e consorte in dolce attesa (FOTO)

Una bella notizia per Rade Krunic. Il centrocampista del Milan presto diventerà papà per la prima volta come testimoniano le foto pubblicate su Instagram. La compagna Ivana, infatti, aspetta un bebè proprio dal numero 33 rossonero. "Il mio cuore non è mai stato così pieno d'amore, metà di me e metà di te", le parole apparse sul profilo social della signora Krunic.