Milan sui social – Kjaer: “Un onore condurre la Danimarca al Mondiale”

Non era l'esordio che desiderava, ma è sempre una gioia per Simon Kjaer rappresentare da capitano la nazionale danese. Oggi la Danimarca ha pareggiato 0-0 contro la Tunisia e il difensore del Milan ha giocato 65 minuti. Una partita che poteva essere vinta da Kjaer e compagni, ma a causa di un paio di errori - su tutti l'occasione di Cornelius - la Danimarca non ha conquistato la vittoria.