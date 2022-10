Milan sui social – Ibrahimovic ospite al concerto degli Swedish House Mafia

Zlatan Ibrahimovic ospite d'eccezione al concerto degli Swedish House Mafia a Milano. Un grande evento che ha visto protagonista l'attaccante del Milan salire sul palco e, in un certo senso, esibirsi. Grande ovazione per lui in un momento di puro delirio, un ricordo che resterà indelebile nella sua mente, in quella del gruppo e di tutte le persone presenti al magnifico evento. Lo stesso Ibrahimovic ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che ritrae alcuni momenti di quel concerto. Monza, Galliani su Pablo Marì: "Non è in pericolo di vita".