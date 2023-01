Milan sui Social – La felicità di Giroud dopo il successo

L'emergenza nel reparto avanzato, che Stefano Pioli ha dovuto affrontare in vista del match odierno contro la Salernitana, lo ha costretto a schierare Olivier Giroud. Non che il francese sia una seconda scelta per il Milan, ma è anche vero che viene da una finale ai Mondiali di Qatar 2022 e sicuramente è uno dei meno freschi della rosa al momento.