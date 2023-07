Milan, sui social impazzano le FAQ di Furlani ma… è fake | News

Protagonista indiscusso del mercato rossonero, Giorgio Furlani, ad del Milan, sta spopolando per le trattative e anche... sui social

Protagonista indiscusso di questo calciomercato rossonero, Giorgio Furlani è diventato in poco tempo uno degli idoli di questa estate. Il tandem con Moncada sta portando a diverse operazioni di successo, tra sponsor e giocatori, e il tifo milanista dispensa complimenti ed elogi. La popolarità di Furlani , però, è scoppiata soprattutto sui social. Fra immagini e meme divertenti, l'ad rossonero si sta prendendo il palcoscenico anche più, a volte, dei nuovi arrivati.

Tuttavia, sembra che qualcuno voglia cavalcare l'onda dell'entusiasmo per il dirigente milanista a guadagno personale. Su Twitter, infatti, un fantomatico profilo di Giorgio Furlani è apparso nelle ultime settimane, promettendo di organizzare delle FAQ quotidiane alle ore 18. Tale profilo risulta essere fake, dunque attenti quando incappate in circostanze, o profili, simili!