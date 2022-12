Milan sui social – Emis Killa a Tonali: “Per una volta vieni tu a vedere me”

Nei giorni scorsi si è tenuto un concerto a Milano di Emis Killa, noto rapper e tifoso milanista autore del brano 'Rossoneri'. Presente all'evento anche il centrocampista del Milan Sandro Tonali, fan e amico del cantante. Proprio Emis Killa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme al numero 8 rossonero. "Dopo tutte le volte che ho perso la voce allo stadio, per una volta è venuto lui a vedere me", ha scherzato così il rapper sul suo account. Milan, in Germania sicuri: "Leao non vuole rinnovare".