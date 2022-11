Milan sui social – Dest: “Un sogno diventato realtà giocare al Mondiale”

Ieri sera Sergino Dest ha giocato la sua prima partita in un Mondiale di calcio: il terzino del Milan non ha nascosto la sua gioia sui social

"Il sogno diventato realtà di giocare la mia prima partita alla FIFA World Cup. Ci concentriamo ora sulla prossima partita e cerchiamo di prendere il massimo dei punti", ha scritto queste parole sul proprio profilo Instagram Sergino Dest. Il terzino del Milan, partito titolare ieri nel match tra USA e Galles, ha disputato la sua prima partita in un Mondiale di calcio. La gara è terminata con il risultato di 1-1 grazie ai gol di Weahe di Bale su calcio di rigore.