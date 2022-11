Weah, foto insieme al figlio Timothy: “Sono un papà orgoglioso” | News

Ieri sera è andata in scena USA-Galles , gara valida per la prima giornata del Girone B del Mondiale in Qatar. Tra le fila degli statunitensi, oltre al milanista Sergino Dest , era presente anche un noto figlio d'arte. Si tratta di Timothy Weah , figlio dell'ex attaccante del Milan George, il quale ha anche segnato il gol del momentaneo vantaggio della nazionale americana.

Proprio George Weah ha pubblicato sui propri canali social una foto che lo ritrae insieme al figlio. "Ho appena cenato con mio figlio Timothy Weah. Papà orgoglioso", queste le parole pubblicate dall'ex rossonero il quale, a differenza di suo figlio, non ha mai segnato un gol in un Mondiale. Ex Milan, Kakà e Galliani insieme in Qatar: "Gratitudine e affetto".