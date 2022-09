Milan sui social – Dest: “Grande sensazione fare il mio debutto” | News

Attraverso il proprio profilo Instagram, Sergino Dest non ha nascosto tutta la sua gioia per il debutto di ieri con la maglia del Milan

Ha fatto il suo esordio, ieri in occasione di Salisburgo-Milan, Sergino Dest. Il calciatore arrivato dal Barcellona è entrato a gara in corso, al 57esimo minuto del secondo tempo, sostituendo il capitano Davide Calabria. Una mezz'ora abbondante per lo statunitense, il quale ha disputato una gara ordinata senza rischiare nulla.