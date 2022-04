Milan sui social – La carica di Theo Hernandez: “Forza Milan!” | News

Theo Hernandez è carico per la partita di questa sera tra Milan e Bologna come dimostra il suo messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter

Questa sera Theo Hernandez, salvo sorprese dell'ultimo momento, scenderà in campo dal primo minuto nel match tra Milan e Bologna. Sarà una gara molto importante per i rossoneri, i quali dovranno rispondere con un successo alle vittorie conquistate da Napoli e Inter contro Atalanta e Juventus. Sarà la partita che chiuderà il programma della 31^ giornata del campionato di Serie A e con un successo il Diavolo potrà staccare nuovamente le due dirette concorrenti. Ritornando a Theo Hernandez, il terzino francese ha voluto caricare l'ambiente in vista della gara di stasera pubblicando un messaggio sui social. "Lunedì rossoneri! Forza Milan!", questo il messaggio apparso sul suo profilo Twitter. Ibra si ritira? Il Milan prenota il sostituto! Le ultime news di mercato >>>