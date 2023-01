Milan sui social – Calabria ricorda Vialli: “Un grande uomo nella vita” | News

Il mondo del calcio oggi è in lutto per la scomparsa di Gianluca Vialli. Dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, l'ex attaccante di Juventus e Sampdoria ci ha lasciati all'età di 58 anni lasciando un vuoto incolmabile. Tanti personaggi del mondo del calcio lo hanno ricordato anche con un semplice post sui social, come ad esempio ha fatto Davide Calabria.