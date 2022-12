Milan sui social – Calabria felice di allenarsi: “Natale a Milanello” (FOTO)

Uno dei calciatori che sarà a disposizione di Stefano Pioli alla ripresa del campionato è Davide Calabria. Il capitano del Milan, come ben si sa, è stato fermo per diverso tempo a causa di un problema muscolare che ora è solamente un brutto e lontano ricordo. Il terzino rossonero non vede l'ora di scendere nuovamente in campo e ha una gran voglia di giocare come testimonia una sua foto pubblicata su Instagram. "Natale a Milanello", la frase apparsa sotto una sua foto sorridente mentre scavalca Tatarusanu con un pallonetto. Calciomercato Milan, scambio da urlo con il Manchester City.