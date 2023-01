Milan sui Social – Calabria: “Felice di essere tornato in campo”

Il capitano del Milan Davide Calabria ha manifestato sui social la propria felicità per essere tornato in campo

Finalmente la Serie A è tornata in campo. Dopo quasi due mesi di stop per lasciare spazio ai Mondiali di Qatar 2022, è ripreso il campionato italiano con il lunch match tra Salernitana e Milan , che ha visto i rossoneri vincere con il risultato di 1-2. Decisivo è stato il doppio vantaggio confezionato nei primi 15 minuti da Rafael Leao e Sandro Tonali .

Milan, Davide Calabria esulta sui social

Nel match disputatosi allo stadio Arechi di Salerno si è rivisto in campo il capitano del Milan Davide Calabria, che mancava da prima della sosta per un infortunio abbastanza serio. Nonostante non abbi trovato gli interi 90 minuti, il terzino italiano si è disimpegnato bene e non ha deluso le aspettative. Lo stesso Calabria ha manifestato la propria felicità per il ritorno in campo attraverso un post sul suo profilo Instagram.