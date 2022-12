Milan sui social – Baresi ricorda Pelé: “Icona e leggenda nel mondo” | News

E' notizia di oggi la triste scomparsa della leggenda del Brasile Pelé. 'O Rey' si è spento all'età di 82 anni dopo aver lottato per diverso tempo contro una malattia che gli ha dato tanto filo da torcere. Mondo del calcio in lutto: tanti calciatori e non solo hanno pubblicato sui loro canali social un messaggio in ricordo del brasiliano. Tra questi anche l'ex capitano del Milan Franco Baresi, il quale ha scritto queste parole su Twitter: "Addio a Pelé rimarrà sempre nella memoria, più forte del tempo. Icona e leggenda nel mondo RIP". Milan, Rebic in bilico: i rossoneri fissano il prezzo.