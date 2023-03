Milan sui social – Ambrosini elogia Tonali: “Ragazzo speciale” (FOTO)

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di Sandro Tonali: ecco lo scatto insieme

Massimo Ambrosini ha intervistato per DAZN il centrocampista del Milan Sandro Tonali (qui l'intervista completa). L'ex capitano rossonero, dopo la chiacchierata con il numero 8, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae in compagnia dell'ex Brescia. "Ragazzo speciale. Calciatore speciale. Grazie della bella chiacchierata", le parole pubblicate da Ambrosini insieme allo scatto. Non è mancata la risposta di Tonali che ha commentato il post con: "Grazie a te" accompagnato da un cuore. Tanto milanismo in una semplice foto.