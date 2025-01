Simon Kjaer, ex colonna difensiva del Milan e della Nazionale danese, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Dopo aver chiuso la sua esperienza con i rossoneri a giugno scorso, il difensore aveva deciso di prendersi del tempo per valutare eventuali nuove opportunità. Tuttavia, l’attesa di un progetto stimolante non ha portato frutti e il classe 1989 ha optato per mettere fine alla sua carriera.