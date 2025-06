Milan, sicuro che Maignan vada via? Intanto il club lo celebra così | VIDEO

La prima, e piccola, finestra di calciomercato estivo non è stata delle migliori per i tifosi del Milan. La cessione di Tijjani Reijnders, i dubbi sul futuro di Theo Hernandez e un affare che appariva ormai fatto con il Chelsea per Mike Maignan. Il portiere rossonero, però, non fatto le valigie e rimane, chissà se permanentemente, a Milanello. I rumors attorno a lui continuano a muoversi ma, per ora, il nazionale francese rimane un giocatore del Milan.