L’esperto: “Il Milan uscirà dal Settlement Agreement. Ecco le conseguenze”

"Lo scostamento accettabile è di 5 milioni di euro. Tuttavia, il disavanzo può superare questo livello fino a 60 milioni di euro se tale eccesso è interamente coperto da contributi o capitale proprio come previsto. Il Milan riuscirà abbondantemente a rispettare il disavanzo massimo nel triennio indicato. Anche se al termine della stagione non si dovesse qualificare per la prossima CL. La Juve, che dopo le problematiche giudiziarie si è vista risolvere il Settlement firmato nel 2022, essendo tornata a disputare la CL sarà valutata nuovamente dalla CFCB al termine della stagione in corso. E probabilmente firmerà un nuovo accordo transattivo di durata triennale o quadriennale".