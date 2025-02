Il giornalista Luca Serafini ha espresso un proprio commento in merito alla prestazione di Theo Hernandez in Milan-Feyenoord e lo ha fatto tramite un post pubblicato sul proprio account 'X'. Il francese, infatti, nel corso del ritorno dei play-off di Champions League, si è fatto ammonire per ben due volte. La prima per una trattenuta inutile a centrocampo di frustrazione per un fallo non dato in precedenza ai danni di Joao Felix. La seconda nel tentativo di procurarsi un rigore simulando in area. Entrambi i gialli erano comunque corretti. Ecco, dunque, le sue parole in merito.