Milan, Seedorf: “Paolo e Daniel, sono fiero di entrambi” | News

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, ha fatto i complimenti su Instagram a Daniel Maldini per il suo primo gol in rossonero

Enrico Ianuario

Durante Spezia-Milan, gara giocata ieri pomeriggio e terminata 1-2 per i rossoneri, Daniel Maldini ha segnato il suo primo gol con la maglia del Diavolo. Non sono mancati i complimenti di alcuni campioni che hanno scritto pagine di storia rossonera, tra questi spunta anche il nome di Clarence Seedorf. Attraverso una storia su Instagram, l'ex centrocampista ha scritto queste parole: "Congratulazioni Daniel per il tuo primo goal! Congratulazioni anche a tuo padre Paolo. Sono fiero di entrambi. Ti auguro tanti match e tanti gol con questi colori. Forza Milan".