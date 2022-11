Milan, accessibilità allo stadio: Scaroni ritira il Premio Braille

Scaroni, presidente del Milan, ha ritirato il Premio Braille per il programma di accessibilità allo stadio per tifosi con disabilità visive

Emiliano Guadagnoli

Il Milan, con il nuovo corso, ha raggiunto importanti risultati: lo scudetto e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sono solo gli ultimi due. Non solo sul rettangolo di gioco, la società rossonera è in campo anche per questioni sociali estremamente importanti.

Milan, Scarica ritira il Premio Braille — Tra queste anche quelle dell'accesso allo stadio San Siro per persone con disabilità. Nel caso specifico, Milan e Inter si sono impegnate in un programma per le persone con disabilità visive. Ecco il Tweet del profilo ufficiale rossonero.

"Al Teatro Alla Scala, il Presidente Paolo Scaroni ha ritirato il Premio Braille, assegnato dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a Milan e Inter per il programma di accessibilità allo stadio per tifosi con disabilità visive: il Milan è per tutti".