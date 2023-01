Milan-Sassuolo, Longhi: “Sbagliato attaccare Tatarusanu dopo il 2-5”

Uno dei problemi più grandi con cui deve convivere il Milan e con il quale ha dovuto fare i conti negli ultimi tempi è senza dubbio la poca solidità difensiva. Rispetto alla scorsa stagione, quella dello Scudetto, il Diavolo subisce troppe reti e questo è da imputare tanto al reparto arretrato, che sembra essere molto distratto, quanto a Ciprian Tatarusanu, che non sembra avere la stessa reattività di Mike Maignan. C'è chi però non la pensa in questo modo, come il noto giornalista Bruno Longhi, che attraverso il proprio profilo Twitter ha comunicato il proprio dissenso rispetto alle critiche contro il portiere rumeno. Di seguito le sue parole.