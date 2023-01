Milan-Sassuolo 2-5, che disastro! Tutto da rifare per i rossoneri?

Il Milan conferma il trend del tutto negativo del 2023 e cade inesorabilmente contro il Sassuolo per 2-5: che disastro

Emiliano Guadagnoli

Che disastro! Una partita davvero difficile da analizzare e commentare. Il Milan conferma il trend del tutto negativo del 2023 e cade inesorabilmente contro il Sassuolo per 2-5. Un tonfo che non può che portare a dei cambiamenti nella squadra, che siano al livello di modulo, tattica o preparazione. Andiamo a vedere nel dettaglio l'ennesima sconfitta rossonera del 2023.

Una difesa da film horror — Retroguardia ancora una volta pesantemente insufficiente ed è la quarta volta di fila che il Milan subisce almeno due gol nel primo tempo. Nel 2023 è successo contro il Lecce, l'Inter, la Lazio e il Sassuolo. Sono numeri troppo pesanti per una squadra che ha sul petto il tricolore, che sta a significare essere i campioni d'Italia in carica. Un titolo importante da portare. La coppia Kalulu-Gabbia fa male e si fa bucare fin troppo facilmente nei primi due gol. Tatarusanu fa tutto per non dare anche un minino di sicurezza alla retroguardia. Il gol preso sul primo palo da Frattesi è l'ennesimo errore del portiere rossonero. Calabria una giornata davvero nera, si fa bucare in tutti i modi. Stessa cosa per Theo Hernandez, che sbaglia tutto in fase difensiva. C'è da stendere un velo pietoso, riprendersi e ripartire dalle basi. Sette partite, 18 gol subiti. E questo dice tutto.

Fase offensiva: si salva solo Giroud — A centrocampo il discorso non cambia. Tonali non si vede, non si sente e sembra il lontano parente del 2022. Krunic aveva l'arduo compito di sostituire un Bennacer squalificato. Compito del tutto fallito, con il calciatore che non solo non è riuscito a impostare il gioco, ma ha anche lasciato i suoi compiti di interdizione. Il terzetto dietro le punte è stato spento, mollo e quasi invisibile. Rebic segna un bel gol, ma in fuorigioco. Il resto zero. Saelemaekers ci mette cuore e corsa, ma non basta quando il resto non c'è. Altra occasione buttata da De Ketelaere che fa due spunti palla al piede e poi basta. Scompare tra le maglie bianche del Sassuolo. Messias, che entra nel secondo tempo, non lascia il graffio e Rafael Leao entra malissimo: svogliato e impalpabile. Si salva Giroud che lotta come un leone ed è veramente l'unico che sembra tenerci. Origi fa un gol bellissimo, ma quando serve di meno.

Pioli deve cambiare? Aiuto dal calciomercato? — Pioli sbalgia ancora, inutile negarlo. Cerca di cambiare qualcosa, lasciando Leao in panchina sperando in una scintilla, ma questo non basta. Forse, è il momento di cambiare qualcosa di più radicale. "Bisogna cambiare e lo farò", queste le parole di Pioli in conferenza stampa. Il momento è difficile, e la prossima settimana ci sarà il derby contro l'Inter.

La società, invece, avrebbe ancora alcuni giorni per tentare qualcosa sul calciomercato: un portiere? Un esterno d'attacco? Al Milan potrebbe bastare anche un solo uomo per dare la scossa giusta a una squadra, che al momento, non esiste.