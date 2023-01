Milan, testa verso il Sassuolo: le foto dell’allenamento

"Rimuginare non ha senso, voltiamo pagina". Il Milan deve rialzare la testa, anche perché il calendario si fa sempre più difficile e, i rossoneri, non possono più permettersi di perdere punti, dato che il sesto posto in classifica non è così lontano. Ora l'obiettivo diventa quello di qualificarsi per la prossima Champions League e fare bene in questa corrente. Calciomercato Milan – Zaniolo più vicino? Le ultime notizie >>>