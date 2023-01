Calciomercato Milan – Zaniolo più vicino? Le ultime notizie

Il nome più caldo per il Milan, resta quello di Zaniolo della Roma. Ecco le ultme sulla possibile trattativa per il calciatore

Calciomercato Milan, Zaniolo più vicino

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan accelererebbe per Nicolò Zaniolo. Gli ultimi dubbi in casa rossonera, si legge, si sarebbero dissipati in giornata e così il calciatore sarebbe sempre più vicino al Milan. La sensazione è che si possa chiudere entro le prossime quarantotto ore o al massimo nella giornata di lunedì senza arrivare all’ultimo giorno di calciomercato. Il Milan già entro poco tempo potrebbe inserire l’obbligo di riscatto nella proposta alla Roma con un’operazione di circa 23 milioni. Calciomercato Milan – Per Zaniolo offerta da 18 milioni >>>