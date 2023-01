Milan, Salvini salace: “Non c’è bisogno di nessuno a gennaio”

L'ultimo match del Milan è stato parecchio deludente. Dopo la vittoria sofferta nel finale contro la Salernitana e la rimonta messa in atto dalla Roma , il Diavolo ha perso con il Torino in Coppa Italia. Estromessa agli ottavi, la società rossonera esce con le ossa rotte dall'incontro di San Siro .

Milan, la delusione di Matteo Salvini per la sconfitta

La delusione è tanta ed è palpabile, a tal punto che anche un tifoso illustre del Milan, come Matteo Salvini, si è esposto in prima persona per evidenziare qualcosa che non va. A seguito del match, infatti, il vicepremier ha commentato sotto un post dei rossoneri con una battuta salace, riferita alle dichiarazioni di Paolo Maldini nel pre-partita.