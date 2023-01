Il cibo, il record di Baresi e…Rocco: i 28 anni di Romagnoli

Alessio Romagnoli compie oggi, 11 gennaio 2023, 28 anni e le curiosità sul suo conto sono parecchie, da Baresi a Rocco, fino al cibo

Fabio Barera

Buon compleanno ad Alessio Romagnoli. Il difensore centrale attualmente in forza alla Lazio ha militato per diversi anni tra le fila del Milan, divenendone anche capitano. Arrivato in scadenza di contratto, al termine della scorsa stagione ha deciso di non prolungare il proprio rapporto professionale con il Diavolo. Ha poi fatto una scelta di cuore, accettando la proposta della Lazio, di cui è tifoso sin da bambino. Non prima di aver alzato al cielo il diciannovesimo scudetto della storia rossonera con la fascia al braccio. Andiamo a scoprire alcune curiosità che lo riguardano.

Romagnoli e...Rocco — Come molti altri calciatori, anche Alessio Romagnoli ha un animale da compagnia, per la precisione un cane. Magari non ha la stessa fama che possono avere i cani di altri calciatori, che magari utilizzano i social media anche per far conoscere questo tratto della propria vita privata. Ma il difensore della Lazio è particolarmente legato al suo, che si chiama Rocco ed è con lui dal 2015.

Romagnoli, una buona forchetta — E poi, come ha raccontato lui stesso più volte, l'ultima delle quali a Rivista Undici, adora mangiare. Non si direbbe dato il fisico, ma l'ex Milan ha più volte dichiarato di essere una buona forchetta e di andare spesso ad Ariccia, ai Castelli Romani, dove a suo dire si mangia bene ovunque.

Romagnoli e il numero 46 — Un'altra curiosità interessante. Ad inizio carriera Romagnoli era solito portare un cappello con il numero 46. Facile intuire come fosse un omaggio ad uno dei suoi idoli sportivi, Valentino Rossi. Il centrale della Lazio, infatti, adora le moto ed in modo particolare ha un debole per colui che ha portato in alto il nome dell'Italia in questa disciplina.

Capitano da record (o quasi) — Ultimo, ma non meno importante, il "paragone" con Franco Baresi. Non tanto a livello di talento, quanto a livello di precocità. Romagnoli, infatti, è il secondo più giovane calciatore ad aver vestito la fascia da capitano nel Milan, dietro solamente alla leggenda rossonera.