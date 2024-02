Milan, guarda Romero: gol spettacolare del rossonero con l’Almeria | Video

Luka Romero, calciatore del Milan in prestito all'Almeria, ha segnato un gol spettacolare contro l'Atletico Madrid. Ecco il video ...

Il Milan ha deciso di mandarlo in prestito nel corso del calciomercato invernale con l'obiettivo di fargli fare esperienza per poi magari tornare ad incidere nel nostro campionato. E bisogna dire che comunque sembra cominciare a dare i suoi frutti la parentesi spagnola all'Almeria di Luka Romero.