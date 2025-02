Milan-Roma, tifosa speciale a San Siro: ecco di chi si tratta | FOTO

In occasione di Milan-Roma, terminata 3-1 per i rossoneri, era presente a San Siro una tifosa speciale: ecco di chi si tratta

Nella serata di mercoledì 5 febbraio, in occasione di Milan-Roma, era presente una tifosa speciale allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Come noto, infatti, alle ore 21:00 si è tenuto il secondo quarto di finale della Coppa Italia 2024/2025, con i rossoneri di Sérgio Conceicao che hanno conquistato il successo grazie alla doppietta di Tammy Abraham e la rete al debutto di Joao Felix. Una vittoria che qualifica il Diavolo in semifinale dove attende una tra l'Inter, con cui potrebbe esserci l'ennesimo derby stagionale, e la Lazio, sorpresa di questa stagione.