Milan-Roma, tifosi pazzi di Joao Felix: “È il calcio”. Poi la richiesta alla società

L'esultanza di Joao Felix (attaccante AC Milan) per il suo gol in Milan-Roma 3-1 (Coppa Italia 2024-2025) | News (Getty Images)

Nel corso di Milan-Roma, Joao Felix ha già dato saggio delle sue enormi qualità. Il portoghese, entrato a gara in corso, ha subito messo la firma sul match dopo pochi minuti rispetto al suo ingresso in campo, dando prova di essere bravo anche nell'attacco della profondità. Una sola prestazione, per altro non di 90', non può bastare per valutare l'acquisto, ma le premesse sembrano essere davvero buone. Anche perché nell'ottica di una coppia con Santiago Gimenez, che gli ha fornito l'assist, sembra già esserci una buona chimica.