MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Davide Calabria, terzino rossonero, ha commentato il 3-3 di Milan-Roma con un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘.

“Un pareggio che ci lascia un po’ di amaro in bocca ma che non deve farci perdere l’entusiasmo. Passo dopo passo per raggiungere i nostri obiettivi, siamo pronti a tornare a San Siro tra tre giorni a rifarci”, ha scritto Calabria su Milan-Roma.

