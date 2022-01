Milan-Roma 3-1, Theo Hernandez: “Orgoglioso di essere rossonero!”

Theo Hernandez, al termine di Milan-Roma, è intervenuto sui suoi account social per celebrare la prima vittoria rossonera del 2022

Una giornata da ricordare per Theo Hernandez sotto tutti i punti di vista. Oltre alla prima vittoria del Milan nel 2022, il francese ha indossato per la prima volta la fascia di capitano rossonera, sfruttando le tante assenze causa Covid e infortuni. Il numero 19, attraverso i propri profili social, ha rivendicato l'orgoglio di essere un giocatore del Diavolo e si dice contento per questi tre punti. Ecco il post.