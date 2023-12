Milan, tifosi in delirio sui social per Ibrahimovic: “Dio è tornato” | LIVE

Zlatan Ibrahimovic è entrato in RedBird e tornerà a lavorare per il Milan. I tifosi, sui social, giubilano per la splendida notizia: il LIVE

Il fondo RedBird ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimovic come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan. I tifosi rossoneri, sui social, giubilano per la bella notizia. Ecco, qui di seguito, il LIVE con le reazioni più importanti dal mondo del web.