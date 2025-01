Milan, ricordi cos’è successo 40 anni fa? Ci pensa Maldini sui social (FOTO)

Il 20 gennaio del 1985 inizia una delle storie più romantiche del calcio moderno. A Udine, in quel preciso giorno, Paolo Maldini colleziona la sua prima presenza con la maglia del Milan. Non essendo stato, ancora, condiviso alcun post per commemorare tale evento da parte del club, ci ha pensato proprio lo stesso Maldini attraverso i propri canali social, infiammando tutto il popolo rossonero, ancora dalla sua parte dopo l'addio, ormai quasi 2 anni fa, dalla dirigenza del Diavolo.