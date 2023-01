Milan, ricordi Blomqvist? Ora brilla dietro i fornelli

L'ex calciatore del Milan Jesper Blomqvist , ha chiuso con il calcio e si è dedicato con forza alla cucina. Come racconta Sportbible , da anni ormai lo svedese, che oltre a vestire la maglia dei rossoneri, ha alternato alcuni lavori sul campo a quelli ai fornelli. Ha infatti aperto la sua pizzeria nelle vicinanze di Stoccolma. L'ex calciatore, si legge, ha infatti partecipato all'edizione svedese di Masterchef vincendo. In un post condiviso sul suo profilo Instagram lo scandinavo ha voluto riassumere le emozioni di questa esperienza.

Ecco la traduzione da il posticipo: "Dall'altro lato del tavolo avevo un avversario incredibile come Karl Fredrik Gustafsson ed è stata una finale molto appassionante. E anche se sapevo già il risultato, guardandola in TV ho sudato tantissimo. Sono incredibilmente felice, grato ed emozionato per la vittoria, sapendo che avrebbe anche potuto vincere Karl-Fredrik, perchè è stata una finale difficile e ad armi pari. Tutta la produzione è stata incredibilmente divertente, educativa ma anche dura. Quindi aiuta avere persone eccezionali tra i concorrenti, i membri della giuria e il resto della squadra che ha partecipato alle registrazioni, grazie per un'avventura splendida".