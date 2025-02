Milan, Reijnders sui social: “In saccoccia i tre punti”. E sulla maglia…

Attraverso i propri canali social, Tijjani Reijnders , centrocampista rossonero, ha festeggiato la vittoria del Milan sul Verona . Il nazionale olandese ha condiviso un breve messaggio per esprimere tutta la sua gioia dopo il successo ottenuto a San Siro grazie a un gol, il secondo in campionato, di Santiago Gimenez .

Alcune foto in azione durante la sfida a San Siro e una descrizione che fa riferimento anche alla quarta maglia indossata dai giocatori rossoneri proprio sabato sera: "Messi in saccoccia i tre punti, è questo quello che conta. Comunque... E questo kit? 😮 💨😮 💨😮 💨".