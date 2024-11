Nations League, Reijnders sui social: “Pronto e concentrato”

Il centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, stasera scenderà in campo contro l'Ungheria in Nations League

Per l'ultima volta nel 2024, i club in tutto si fermano per la classica sosta delle Nazionali. Anche il Milan, ovviamente, non fa eccezione, con diversi giocatori partiti alla corte delle rispettive nazionali per partecipare a gare di Nations League, amichevoli e competizioni giovanili. Tra questi, è presente anche il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders, che scenderà in campo questa sera con la sua Olanda nel match contro l'Ungheria alle ore 20.45.