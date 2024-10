Milan, Ravezzani: “Impressionato da Fonseca”. E poi stuzzica Leao

Sul Milan: "Molto impressionato da come Fonseca dopo la partita abbia ripetuto: Abbiamo giocato da squadra, tutti uniti, grande sacrificio di ogni calciatore. Il messaggio era per Leao tenuto ostentatamente fuori anche dopo l’infortunio di Abraham. Tocca a lui capire, reagire, o restare così. In una partita il risultato è determinante, non tutto. Juve e Milan hanno vinto, ma non dato una gran dimostrazione di forza. Milan bene per 30’ poi troppo arretrato in 10 con mille cross in area e salvifica Var finale. Juve sterile malgrado 11 contro 10. Non è reato scriverlo. Il Milan è rimasto in 10 a causa di una situazione tattica con avversario solo lanciato verso la porta. Non per un meteorite".