Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha espresso un proprio commento attraverso una serie di post pubblicati sul suo profilo 'X' in merito a Milan - Liverpool , muovendo critiche in particolare a Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Su Zlatan Ibrahimovic: "8 tiri in porta a 1. C’è modo e modo di perdere. Il Milan ha scelto il peggiore. Al di là dei limiti tecnici (Pavlovic, Royal, Loftus) c’è una deficit caratteriale sconcertante. L’allenatore è esangue. Ibra si definisce un leone a parole. E i tifosi hanno perso la speranza. Bisognerebbe spiegare a Ibra che il Marchese del Grillo era un personaggio comico, non epico. Per inciso, nel momento in cui Ibra per fare il bullo usa la metafora <quando il leone è via i gattini si avvicinano> riconosce implicitamente che la sua assenza ha destabilizzato l’ambiente. Quindi che è stata una mancanza colpevole".