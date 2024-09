Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha espresso un proprio commento, per la seconda volta in giornata, in merito a Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario del Milan. Già nel pomeriggio, infatti, aveva individuato la grave colpa del numero uno del club rossonero, tirando una stoccata sui derby persi. Questa sera, però, il tycoon ha parlato ai microfoni del 'Financial Times' dei suoi progetti con il Diavolo.