Milan, Ravezzani lancia l’indiscrezione: Cardinale pronto a ‘sborsare’ 200 milioni?

Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di 'TeleLombardia', ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X' rivelando un retroscena su Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners. L'esperto cronista ha spesso attaccato, nel corso degli ultimi mesi, il tycoon per il suo comportamento nei confronti soprattutto di Paolo Maldini. Non solo, perché ha provato anche ad accusarlo dandogli del presuntuoso per quelle dichiarazioni che rilascio al 'Financial Times' qualche mese fa.