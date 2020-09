Milan, Rafael Leao torna ad allenarsi: “Il lavoro non si ferma” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rafael Leao torna a sorridere. L’attaccante, terminato il periodo di quarantena per il coronavirus, è tornato a Milanello per riabbracciare i propri compagni di squadra e soprattutto per tornare ad allenarsi.

A tal proposito, Rafael Leao ha pubblicato un post sul proprio account ufficiale Instagram in cui si vede l’attaccante allenarsi con il pallone a Milanello: “Il lavoro non si ferma”. E’ questo quanto scritto dal giocatore, che dovrà mettersi in breve tempo al pari dei suoi compagni di squadra, che hanno iniziato la preparazione più di tre settimane fa.