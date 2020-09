Calciomercato Milan – Difesa: Muro per Milenkovic. Avanza Nastasic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – SportMediaset fornisce gli aggiornamenti di mercato sul Milan. Come ha dichiarato Paolo Maldini, l’obiettivo della società è quello di acquistare un difensore centrale, considerando i problemi fisici di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio.

Il primo nome è sempre quello di Nikola Milenkovic, ma la Fiorentina continua a fare muro e a chiedere 40 milioni di euro per la sua cessione. Per questo motivo, Maldini e Massara stanno pensando al colpo Matija Nastasic, difensore centrale dello Schalke 04 e ex giocatore della viola. Il serbo sarebbe stato proposto alla dirigenza rossonera dal suo agente, Fali Ramadani (lo stesso di Milenkovic). Il Diavolo pensa ad offrire un prestito con diritto di riscatto.

Ramadani è anche l’agente di Luka Jovic. L’attaccante non è in questo momento una priorità, ma il serbo potrebbe comunque arrivare negli ultimi giorni di mercato grazie a un prestito secco, in modo da avere in rosa il vice-Ibrahimovic. Vedremo cosa succederà, ma l’asse tra il Milan e il noto agente è molto caldo.

