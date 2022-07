Milan, Leao: “Scaldiamo i motori per qualcosa di grande. Siamo tornati”

Quella scorsa è stata senza dubbio la stagione della consacrazione di Rafael Leao . Dopo due anni in cui la continuità rappresentava il suo problema principale, il portoghese ha cambiato marcia e ha sprigionato tutto il suo talento nell'annata che ha riportato lo scudetto al Milan . Un titolo arrivato anche grazie alle sue giocate, soprattutto nelle ultime giornate, in cui con gol e assist ha trascinato i suoi. Dopo le meritate vacanze, il classe 1999 è tornato a Milanello bello carico.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Leao ha pubblicato qualche foto in cui lo si vede impegnato in allenamento. Ma è la didascalia che accompagna le immagini a destare particolare attenzione: "Nuove onde in arrivo. Scaldiamo i motori per qualcosa di grande. Siamo tornati!!".