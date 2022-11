Milan, Leao in gol ai Mondiali. I complimenti social di Bennacer: “Crack”

Nella giornata di ieri, in occasione di Portogallo-Ghana ai Mondiali in Qatar, Fernando Santos decide di far partire Rafael Leao dalla panchina. Con la partita ancora in bilico, nel secondo tempo, il CT portoghese lo butta nella mischia per dare un po' vivacità al reparto offensivo. Il risultato? L'attaccante del Milan entra al minuto 77' e all'80' segna il gol del momentaneo 3-1. Non poteva esserci esordio migliore nella rassegna iridata per il classe 1999, che adesso punta ad una maglia da titolare per la prossima sfida.