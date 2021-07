Milan, rabbia dei tifosi contro Donnarumma: “Cambia la bio sui social”

Gianluigi "Gigio" Donnarumma si definisce ancora un calciatore del Milan sui suoi profili social. La cosa non va giù ai tifosi rossoneri

Gianluigi Donnarumma non è più un calciatore del Milan . Il contratto che lo legava ai rossoneri è scaduto ufficialmente ieri, 30 giugno . Ad oggi è un giocatore svincolato, in attesa dell'annuncio dell'accordo con il Paris Saint-Germain . Scenderà in campo da portiere della Nazionale nei quarti di finale degli Europei contro il Belgio ufficialmente ancora senza una squadra di club.

E i commenti sui social fioccano: "Sei andato via per soldi" è quello che va per la maggiore. Dovrebbe rimanere così ancora per poco perché il suo trasferimento al Paris Saint-Germain è cosa fatta: dopo Italia-Galles, infatti, ha svolto le visite mediche con il club francese. Manca solo l'annuncio. I tifosi del Milan sperano che l'ufficialità arrivi presto, quelli italiani aspettano almeno l'11 luglio.