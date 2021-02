Milan, queste le immagini dell’allenamento odierno (FOTO)

Milan, le immagini dell’allenamento

Un unico obiettivo nella testa dei giocatori del Milan: dimenticare la brutta prova contro lo Spezia con una vittoria in Europa League. Il match contro la Stella Rossa, in programma giovedì alle ore 18:55, darà ai rossoneri l’occasione di rialzarsi immediatamente dopo lo schiaffo subito. Continua in questo senso l’avvicinamento alla partita in quel di Milanello, con la squadra impegnata in allenamento. Ecco alcune immagini pubblicate oggi dai social del club rossonero.

