Milan, Abraham sui social: due gol in allenamento per scaldare i motori

Abraham scalda i motori in vista di Milan-Venezia: sui social posta un video che mostra le due magnifiche punizioni calciate in allenamento

Tammy Abraham , attaccante che il Milan ha acquisito in prestito dalla Roma nell'ultimo giorno del mercato estivo, come parte di uno scambio che ha coinvolto Alexis Saelemaekers, è il titolare scelto da Paulo Fonseca per la sfida contro il Venezia , in programma sabato 14 settembre alle 20:45.

Milan-Venezia rappresenta l'opportunità per rilanciarsi e ottenere la prima vittoria della stagione. Alvaro Morata sarà disponibile al massimo per la panchina, in preparazione delle prossime sfide contro il Liverpool in Champions League e l'Inter nel derby di Serie A. Sarà dunque compito di Abraham assicurare i gol necessari per conquistare i primi tre punti dell'era Fonseca.